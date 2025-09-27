CIES включил Агкацева в пятерку самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг Европы

CIES оценил стоимость 23-летнего россиянина 14,5 миллиона евро.
Первую строчку в рейтинге занял украинец Анатолий Трубин («Бенфика») — 46,6 миллиона, вторым стал нидерландец Ром-Джейден Овусу-Одуро («АЗ Алкмар») — 21,8 миллиона, на третьем месте расположился португалец Диогу Кошта («Порту») — 20,5 миллиона, четвертым стал чех Матей Коварж (ПСВ) — 16,9 миллиона.
В текущем сезоне Агкацев провел за «Краснодар» 11 матчей, из которых 4 — на ноль, и пропустил 9 голов. Transfermarkt оценивает стоимость Станислава в 8 миллионов евро.