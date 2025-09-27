Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Англия
14:30
Брентфорд
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.84
П2
2.09
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.21
П2
4.12
Футбол. Италия
16:00
Комо
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.81
П2
7.75
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Марсель
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо
3
П1
X
П2

CIES включил Агкацева в пятерку самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг Европы

Международный центр спортивных исследований (CIES) включил голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в пятерку самых дорогих вратарей, выступающих за пределами топ-5 европейских чемпионатов.

Источник: Sport24

CIES оценил стоимость 23-летнего россиянина 14,5 миллиона евро.

Первую строчку в рейтинге занял украинец Анатолий Трубин («Бенфика») — 46,6 миллиона, вторым стал нидерландец Ром-Джейден Овусу-Одуро («АЗ Алкмар») — 21,8 миллиона, на третьем месте расположился португалец Диогу Кошта («Порту») — 20,5 миллиона, четвертым стал чех Матей Коварж (ПСВ) — 16,9 миллиона.

В текущем сезоне Агкацев провел за «Краснодар» 11 матчей, из которых 4 — на ноль, и пропустил 9 голов. Transfermarkt оценивает стоимость Станислава в 8 миллионов евро.