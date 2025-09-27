В РПЛ путаница с судейством: почему игру рукой трактуют по-разному

По словам Карпова, сербский специалист изначально требовал от рефери при оценке эпизодов с игрой рукой ориентироваться на трактовки ФИФА. Если мяч после блокировки отскочил в руку, фола нет (исключение — если рука была высоко поднята или попадание произошло у линии ворот). Но после 6-го тура РПЛ судьям, по информации инсайдера, было дано указание учитывать еще и направление полета мяча: если он попал в руку, когда летел в сторону ворот, то это фол.