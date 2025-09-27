Погребняк: «Балтика» — андердог, который может попортить нервишки лидерам РПЛ

«Балтика» — не чужая для меня команда. Хочу поздравить калининградцев с хорошей игрой и результатами. Слежу за своей бывшей командой. Именно год, проведённый в аренде в «Балтике», дал мне такой толчок в большой футбол. Очень рад вдвойне, что «Балтика» показывает такой футбол. Это заслуга главного тренера, руководства и игроков.