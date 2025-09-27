Черчесов сообщил, что новичок «Ахмата» пропустит матч с «Акроном» из-за проблем со спиной

Когда есть пару лишних дней, можно и распланировать программу тренировок. Но у нас нет сегодня в заявке Анаса (Эль-Махрауи). У него появились проблемы со спиной — вчера провели обследование, сегодня уже будем знать его итоги. Остальные все у нас готовились к матчу по плану«, — сказал Черчесов в эфире “Матч ТВ”.