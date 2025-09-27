«Локомотив» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 27 сентября, продолжится 10-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Москве на «РЖД Арене» состоится матч между столичным «Локомотивом» и казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.