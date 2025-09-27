«Ахмат» разгромил «Акрон» и довел серию без поражений в РПЛ до семи матчей

«Ахмат», набрав 15 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице. После назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненская команда не проигрывает в чемпионате страны на протяжении семи матчей (четыре победы, три ничьи). «Акрон» с 7 баллами располагается на 14-й позиции.