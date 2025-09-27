Ричмонд
«Ахмат» разгромил «Акрон» и довел серию без поражений в РПЛ до семи матчей

«Ахмат» обыграл «Акрон» в домашнем матче РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл тольяттинский «Акрон» в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Эгаш Касинтура (3-я минута) и Брайан Мансилья (72, 90).

«Ахмат», набрав 15 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице. После назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненская команда не проигрывает в чемпионате страны на протяжении семи матчей (четыре победы, три ничьи). «Акрон» с 7 баллами располагается на 14-й позиции.

В следующем туре грозненцы 4 октября в гостях сыграют с «Краснодаром», а тольяттинская команда в тот же день примет в Самаре петербургский «Зенит».

Ахмат
3:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
27.09.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Заур Тедеев
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
3′
Брайан Мансилья
72′
Брайан Мансилья
90′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
83′
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
65′
10
Рифат Жемалетдинов
7
Лечи Садулаев
56′
65′
9
Брайан Мансилья
77
Георгий Мелкадзе
84′
13
Мохамед Конате
42
Мануэль Келиано
74′
4
Турпал-Али Ибишев
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
23
Кристиян Бистрович
22
Артем Дзюба
7
Эдгар Севикян
24
Йонуц Неделчару
21
Роберто Фернандес
79′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
35
Ифет Джаковац
65′
15
Стефан Лончар
8
Константин Марадишвили
46′
86
Илья Агапов
6
Максим Кузьмин
65′
17
Солтмурад Бакаев
26
Родриго Эшковал
43′
46′
80
Хетаг Хосонов
Статистика
Ахмат
Акрон
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
16
11
Удары в створ
9
3
Угловые
6
7
Фолы
8
16
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти