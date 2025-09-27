«Ахмат» разгромил «Акрон» и довел серию без поражений в РПЛ до семи матчей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл тольяттинский «Акрон» в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Эгаш Касинтура (3-я минута) и Брайан Мансилья (72, 90).
«Ахмат», набрав 15 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице. После назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненская команда не проигрывает в чемпионате страны на протяжении семи матчей (четыре победы, три ничьи). «Акрон» с 7 баллами располагается на 14-й позиции.
В следующем туре грозненцы 4 октября в гостях сыграют с «Краснодаром», а тольяттинская команда в тот же день примет в Самаре петербургский «Зенит».
Станислав Черчесов
Заур Тедеев
Эгаш Касинтура
3′
Брайан Мансилья
72′
Брайан Мансилья
90′
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
83′
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
65′
10
Рифат Жемалетдинов
7
Лечи Садулаев
56′
65′
9
Брайан Мансилья
77
Георгий Мелкадзе
84′
13
Мохамед Конате
42
Мануэль Келиано
74′
4
Турпал-Али Ибишев
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
23
Кристиян Бистрович
22
Артем Дзюба
7
Эдгар Севикян
24
Йонуц Неделчару
21
Роберто Фернандес
79′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
35
Ифет Джаковац
65′
15
Стефан Лончар
8
Константин Марадишвили
46′
86
Илья Агапов
6
Максим Кузьмин
65′
17
Солтмурад Бакаев
26
Родриго Эшковал
43′
46′
80
Хетаг Хосонов
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
