Ринат Билялетдинов назвал «Локомотив», а не «Спартак» новой народной командой

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что звание «народной команды» сейчас принадлежит не «Спартаку», а «Локомотиву», и связал это с наличием российских футболистов в составе.
«Процент россиян, который регулярно играет в “Спартаке” очень мал. Кому там забивать? Вратарь только регулярно выходит, но он не забивающий. Литвинов в обороне, Денисов там же, Умяров в этот же список. Зобнин на замене. Дмитриев — светлое пятно в этой команде. Мне импонирует этот игрок.
Но в «Локомотиве» я почти не вижу иностранцев, поэтому наши ребята там и забивают. У железнодорожников как раз в обороне пара иностранцев выходит и всё. Меня радует, что результат дают российские ребята. Логично, что статистика в пользу «Локомотива». «Спартак» делает ставку на иностранных футболистов. Почему-то не закрепляются они там.
Игнатов был перспективный, взяли и отдали. Много фамилий можно называть. Если опираться на статистику, то «Локомотив» перехватывает народность у «Спартака». Это новая народная команда. Они ещё и большое количество своих игроков отдали другим клубам", — приводит слова Билялетдинова Legalbet.
В составе красно-белых в этом сезоне не забивают россияне: трижды отличился аргентинский хавбек Эсекьель Барко, по два раза забили Маркиньос, Кристофер Мартинс, Пабло Солари, Ливай Гарсия и Манфред Угальде. Ещё один гол на счету Жедсона. Лидером рейтинга по голам среди россиян является «Локомотив» (20).