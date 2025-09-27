Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров «Ахмата»

Черчесов — первый тренер в истории «Ахмата», не проигравший в семи подряд матчах в РПЛ после назначения в грозненский клуб. У грозненцев четыре победы и три ничьи при Черчесове, хотя «Ахмат» начал сезон с трех поражений подряд.