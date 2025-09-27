Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров «Ахмата»

Станислав Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров грозненского «Ахмата». Об этом сообщает Opta.
«Ахмат» 27 сентября разгромил тольяттинский «Акрон» со счетом 3:0 в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Черчесов — первый тренер в истории «Ахмата», не проигравший в семи подряд матчах в РПЛ после назначения в грозненский клуб. У грозненцев четыре победы и три ничьи при Черчесове, хотя «Ахмат» начал сезон с трех поражений подряд.
Черчесов, бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Динамо», возглавил «Ахмат» 6 августа.
«Ахмат» набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
27.09.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Заур Тедеев
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
(Георгий Мелкадзе)
3′
Брайан Мансилья
(Мануэль Келиано)
72′
Брайан Мансилья
(Мохамед Конате)
90′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
83′
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
65′
10
Рифат Жемалетдинов
7
Лечи Садулаев
56′
65′
9
Брайан Мансилья
77
Георгий Мелкадзе
84′
13
Мохамед Конате
42
Мануэль Келиано
74′
4
Турпал-Али Ибишев
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
23
Кристиян Бистрович
22
Артем Дзюба
7
Эдгар Севикян
24
Йонуц Неделчару
21
Роберто Фернандес
79′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
35
Ифет Джаковац
65′
15
Стефан Лончар
8
Константин Марадишвили
46′
86
Илья Агапов
6
Максим Кузьмин
65′
17
Солтмурад Бакаев
26
Родриго Эшковал
43′
46′
80
Хетаг Хосонов
Статистика
Ахмат
Акрон
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
16
11
Удары в створ
9
3
Угловые
6
7
Фолы
8
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти