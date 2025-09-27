Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Краснодар
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.70
П2
2.10
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
1
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.02
П2
16.20
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
4
:
Реал
2
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Англия
19:30
Ноттингем Форест
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.81
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.80
П2
16.00
Футбол. Германия
19:30
Боруссия М
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.73
П2
2.39
Футбол. Испания
19:30
Мальорка
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.94
П2
3.46
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.30
П2
4.60
Футбол. Франция
20:00
Тулуза
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.82
П2
5.09
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.42
П2
1.56
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.41
П2
5.74
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.42
П2
3.86
Футбол. Франция
22:05
ПСЖ
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
16.00
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Зенит» — «Оренбург». Стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

«Зенит» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 10-го тура российской Премьер-лиги.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

«Оренбург»: Овсянников, Муфи, Ценов, Зотов, Ду Кейрос, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Бубанья, Савельев, Томпсон.

Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

