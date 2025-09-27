«Зенит» — «Оренбург». Стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.
«Оренбург»: Овсянников, Муфи, Ценов, Зотов, Ду Кейрос, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Бубанья, Савельев, Томпсон.
Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.
