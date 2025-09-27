Ричмонд
Глушенков — о Радимове, который признал его лучшим игроком матча с «Оренбургом»: «Разбирается в футболе лучше Аршавина»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал победу и свой покер в матче против «Оренбурга» (5:2) в 10-м туре РПЛ.

Источник: ФК "Зенит"

— Мяч с собой забираете. С чем это связано?

— А вы не знаете? (смеется).

— Мне хотелось, чтобы вы сказали. Покер?

— Да, четыре забил, поэтому надо в коллекцию положить его.

— Вас лучшим игроком матча выбрал Владислав Радимов. Он просил у вас узнать, кто лучше разбирается в футболе, Радимов или Аршавин?

— Радимов, конечно. (смеется).

— Какие ощущение от первой части чемпионата?

— Ощущения положительные. Сначала немножко буксовали в первых играх. Сейчас набираем ход, уже такой хороший. В этой игре нам нельзя было ударить в грязь лицом, потому что мы могли приблизиться к лидерам. То, чего мы не смогли сделать в игре с «Балтикой», — сказал Глушенков в эфире «Матч Премьер».

Ранее Глушенков после матча с «Краснодаром» (2:0) в разговоре с экспертами, среди которых был Андрей Аршавин, призвал их пригласить для интервью одноклубника Луиса Энрике, которого они признали лучшим игроком встречи 9-го тура.

Зенит
5:2
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
27.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Владимир Слишкович
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Матео Кассьерра)
22′
Максим Глушенков
(Педро)
34′
Александр Соболев
74′
Максим Глушенков
77′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
90+2′
Оренбург
Эмил Ценов
83′
Владислав Камилов
(Ду Кейрос)
88′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
10
Максим Глушенков
33
Нино
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
41′
73′
17
Андрей Мостовой
20
Педро
78′
6
Ваня Дркушич
30
Матео Кассьерра
73′
7
Александр Соболев
87′
5
Вильмар Барриос
65′
78′
51
Вадим Шилов
Оренбург
1
Богдан Овсянников
26
Эмил Ценов
38
Артем Касимов
18
Фахд Муфи
31
Георгий Зотов
37
Ду Кейрос
44
Анри Чичинадзе
81′
30
Гедеон Гузина
9
Максим Савельев
68′
19
Алешандре Жезус
16
Хорди Томпсон
75′
20
Дмитрий Рыбчинский
11
Степан Оганесян
46′
8
Владислав Камилов
47′
29
Владан Бубанья
46′
77
Ацамаз Ревазов
Статистика
Зенит
Оренбург
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
11
4
Угловые
5
4
Фолы
10
18
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
