Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.50
П2
37.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.52
П2
7.54
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.75
П2
3.72
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Защитник «Зенита» Алип высказался о 100-м матче за клуб

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:2.

Источник: Чемпионат.com

«100 матчей — это большое число. После игры пацаны подошли, сказали: “100-й матч у тебя!” Я очень горд, что нахожусь в этой команде и защищаю цвета “Зенита”, — передаёт слова Алипа корреспондент “Чемпионата” Эльвира Багирова.

Алип выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года. Защитник успел отметиться двумя забитыми мячами.

После этой игры «Зенит» с 19 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.

Зенит
5:2
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
27.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Владимир Слишкович
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Матео Кассьерра)
22′
Максим Глушенков
(Педро)
34′
Александр Соболев
74′
Максим Глушенков
77′
Максим Глушенков
90+2′
Оренбург
Эмил Ценов
83′
Владислав Камилов
(Ду Кейрос)
88′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
10
Максим Глушенков
33
Нино
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
73′
17
Андрей Мостовой
20
Педро
41′
78′
6
Ваня Дркушич
30
Матео Кассьерра
73′
7
Александр Соболев
87′
5
Вильмар Барриос
65′
78′
51
Вадим Шилов
Оренбург
1
Богдан Овсянников
26
Эмил Ценов
38
Артем Касимов
18
Фахд Муфи
31
Георгий Зотов
37
Ду Кейрос
44
Анри Чичинадзе
81′
30
Гедеон Гузина
9
Максим Савельев
68′
19
Алешандре Жезус
16
Хорди Томпсон
75′
20
Дмитрий Рыбчинский
11
Степан Оганесян
46′
8
Владислав Камилов
47′
29
Владан Бубанья
46′
77
Ацамаз Ревазов
Статистика
Зенит
Оренбург
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
11
4
Угловые
5
4
Фолы
10
18
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти