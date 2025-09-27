Защитник «Зенита» Алип высказался о 100-м матче за клуб

«100 матчей — это большое число. После игры пацаны подошли, сказали: “100-й матч у тебя!” Я очень горд, что нахожусь в этой команде и защищаю цвета “Зенита”, — передаёт слова Алипа корреспондент “Чемпионата” Эльвира Багирова.
Алип выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года. Защитник успел отметиться двумя забитыми мячами.
После этой игры «Зенит» с 19 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» с семью очками находится на 13-й строчке.
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
27.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Владимир Слишкович
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Матео Кассьерра)
22′
Максим Глушенков
(Педро)
34′
Александр Соболев
74′
Максим Глушенков
77′
Максим Глушенков
90+2′
Оренбург
Эмил Ценов
83′
Владислав Камилов
(Ду Кейрос)
88′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
10
Максим Глушенков
33
Нино
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
73′
17
Андрей Мостовой
20
Педро
41′
78′
6
Ваня Дркушич
30
Матео Кассьерра
73′
7
Александр Соболев
87′
5
Вильмар Барриос
65′
78′
51
Вадим Шилов
Оренбург
1
Богдан Овсянников
26
Эмил Ценов
38
Артем Касимов
18
Фахд Муфи
31
Георгий Зотов
37
Ду Кейрос
44
Анри Чичинадзе
81′
30
Гедеон Гузина
9
Максим Савельев
68′
19
Алешандре Жезус
16
Хорди Томпсон
75′
20
Дмитрий Рыбчинский
11
Степан Оганесян
46′
8
Владислав Камилов
47′
29
Владан Бубанья
46′
77
Ацамаз Ревазов
Статистика
Зенит
Оренбург
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
11
4
Угловые
5
4
Фолы
10
18
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
