Мусаев вышел из себя после вопроса журналиста о столице Юга

«Что дает статус столицы Юга? Я родился в Краснодаре, и для меня это лучший город в мире. Я бывал в половине стран мира, но для моего сердца Краснодар — лучший город. Мне плевать, кто является столицей Юга. Я не понимаю, почему вы за этот статус так держитесь. Что лично вам это дает? У вас комплекс какой-то?» — ответил Мусаев на вопрос о несогласии краснодарских болельщиков с признанием Ростова-на-Дону столицей Юга на пресс-конференции, запись которой доступна в YouTube-канале клуба.