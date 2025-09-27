Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
1
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
5
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Айнтрахт Ф
6
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Краснодар
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
5
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Брайтон
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
5
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Аугсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
3
:
Акрон
0
П1
X
П2

Мусаев вышел из себя после вопроса журналиста о столице Юга

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев вышел из себя на пресс-конференции после вопроса журналиста о признании Ростова-на-Дону столицей Юга.

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Что дает статус столицы Юга? Я родился в Краснодаре, и для меня это лучший город в мире. Я бывал в половине стран мира, но для моего сердца Краснодар — лучший город. Мне плевать, кто является столицей Юга. Я не понимаю, почему вы за этот статус так держитесь. Что лично вам это дает? У вас комплекс какой-то?» — ответил Мусаев на вопрос о несогласии краснодарских болельщиков с признанием Ростова-на-Дону столицей Юга на пресс-конференции, запись которой доступна в YouTube-канале клуба.

«Быки» набрали 20 очков и идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мусаева в следующем туре примет 4 октября грозненский «Ахмат».

Ростов
0:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
27.09.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Мурад Мусаев
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
10′
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
18
Константин Кучаев
9
Мохаммад Мохеби
10
Кирилл Щетинин
66′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
66′
69
Егор Голенков
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
45+4′
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
98
Сергей Петров
71′
8
Данила Козлов
23
Гаэтан Перрен
63′
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
71′
17
Валентин Пальцев
6
Кевин Ленини
63′
88
Никита Кривцов
Статистика
Ростов
Краснодар
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
2
2
Угловые
4
5
Фолы
15
15
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти