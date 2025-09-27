Мусаев вышел из себя после вопроса журналиста о столице Юга

В субботу «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Что дает статус столицы Юга? Я родился в Краснодаре, и для меня это лучший город в мире. Я бывал в половине стран мира, но для моего сердца Краснодар — лучший город. Мне плевать, кто является столицей Юга. Я не понимаю, почему вы за этот статус так держитесь. Что лично вам это дает? У вас комплекс какой-то?» — ответил Мусаев на вопрос о несогласии краснодарских болельщиков с признанием Ростова-на-Дону столицей Юга на пресс-конференции, запись которой доступна в YouTube-канале клуба.
«Быки» набрали 20 очков и идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мусаева в следующем туре примет 4 октября грозненский «Ахмат».
Джонатан Альба
Мурад Мусаев
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
10′
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
18
Константин Кучаев
9
Мохаммад Мохеби
10
Кирилл Щетинин
66′
62
Иван Комаров
99
Тимур Сулейманов
66′
69
Егор Голенков
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
45+4′
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
98
Сергей Петров
71′
8
Данила Козлов
23
Гаэтан Перрен
63′
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
71′
17
Валентин Пальцев
6
Кевин Ленини
63′
88
Никита Кривцов
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
