«Мне плевать, кто является столицей юга». Мусаев вскипел после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев слишком эмоционально ответил на вопрос журналиста о признании Ростова-на-Дону столицей юга России. В матче 10-го тура РПЛ его команда не смогла одержать победу, поэтому он был не в лучшем настроении.
Что произошло
В субботу «быки» на выезде сыграли вничью с «Ростовом» со счетом 0:0. Во время игры болельщики гостей вывесили баннер: «Краснодару — 232! С днем рождения, столица юга!».
После финального свистка Мусаев по традиции пришел на пресс-конференцию, и там его, кажется, застали врасплох. Вопросы были не только по игре:
— Ростов официально признали столицей юга. Но краснодарские болельщики с этим не согласились. Это комплексы?
— Что дает вам статус столицы юга? Для меня Краснодар — самый лучший город на Земле, я там родился. Я бывал в половине стран мира. Мой район, моя школа, центр города… для меня Краснодар — самый лучший город, для моего сердца. Мне плевать, кто столица юга. Не понимаю, что вы так за нее держитесь, что она вам дает? Я не понимаю, что такое столица юга. Для меня Краснодар — лучший город на Земле. У вас комплексы какие-то? Вы же о них заговорили, — сказал Мусаев.
А что за спор про столицу юга?
В конце августа президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить за Ростовской областью статус южной столицы страны. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в рамках пресс-конференции.
«Президент поддержал идею позиционирования Ростовской области как южной столицы Российской Федерации. Есть Москва, есть Питер — Северная столица. Объективно и очевидно, это не предмет нашей репутации и гордости, это объективный факт — он опирается на тот потенциал, который у нас есть, на функцию, которую мы сейчас выполняем в новой политической, экономической и географической ситуации», — заявил Слюсарь.
«Краснодар» (20 очков) занимает второе место в РПЛ. «Ростов» (10) продлил серию без поражений в чемпионате России до четырех матчей и идет 11-м в турнирной таблице. В следующем туре команда Мурада Мусаева дома примет «Ахмат». Матч состоится 4 октября. Ростовчане 5 октября в гостях встретятся с «Оренбургом».
