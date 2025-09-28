«Мне плевать, кто является столицей юга». Мусаев вскипел после матча с «Ростовом»

— Что дает вам статус столицы юга? Для меня Краснодар — самый лучший город на Земле, я там родился. Я бывал в половине стран мира. Мой район, моя школа, центр города… для меня Краснодар — самый лучший город, для моего сердца. Мне плевать, кто столица юга. Не понимаю, что вы так за нее держитесь, что она вам дает? Я не понимаю, что такое столица юга. Для меня Краснодар — лучший город на Земле. У вас комплексы какие-то? Вы же о них заговорили, — сказал Мусаев.