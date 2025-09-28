Аргентинский новичок ЦСКА выбыл на две недели из-за травмы

«За несколько дней до сегодняшней игры с калининградской “Балтикой” Ди Лусиано получил ушиб коленного сустава во время тренировки. Это контактная травма, лечение займет еще не менее двух недель», — заявил Безуглов на видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.