Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.87
П2
4.50
Футбол. Премьер-лига
перерыв
ЦСКА
0
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.35
П2
4.90
Футбол. Италия
16:00
Рома
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.52
П2
9.00
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.30
П2
2.22
Футбол. Англия
16:00
Астон Вилла
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.35
П2
3.36
Футбол. Франция
16:00
Ницца
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.81
П2
3.68
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.62
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо Мх
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.32
П2
3.95
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.89
П2
2.45
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.19
П2
2.77
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.97
П2
15.00
Футбол. Франция
18:15
Анже
:
Брест
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.36
П2
2.45
Футбол. Франция
18:15
Лилль
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.60
П2
3.15
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Гавр
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.40
П2
2.15
Футбол. Германия
18:30
Кельн
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.75
П2
2.60
Футбол. Италия
19:00
Лечче
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.45
П2
1.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.40
П2
11.50
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.20
П2
12.25
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.78
П2
3.70
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.65
П2
2.80
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.96
П2
5.14
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Аргентинский новичок ЦСКА выбыл на две недели из-за травмы

Аргентинский новичок ЦСКА Ди Лусиано выбыл на две недели из-за травмы колена.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Аргентинский новичок ЦСКА Рамиро Ди Лусиано выбыл из-за травмы на срок не менее двух недель, сообщил главный врач московского футбольного клуба Эдуард Безуглов.

Ди Лусиано 21 год, в августе он перешел в ЦСКА из аргентинского «Банфилда», заключив контракт до 2028 года.

«За несколько дней до сегодняшней игры с калининградской “Балтикой” Ди Лусиано получил ушиб коленного сустава во время тренировки. Это контактная травма, лечение займет еще не менее двух недель», — заявил Безуглов на видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.

ЦСКА в воскресенье на своем поле сыграет с «Балтикой» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Армейская команда с 18 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице.