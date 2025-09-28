Аргентинский новичок ЦСКА выбыл на две недели из-за травмы

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Аргентинский новичок ЦСКА Рамиро Ди Лусиано выбыл из-за травмы на срок не менее двух недель, сообщил главный врач московского футбольного клуба Эдуард Безуглов.
Ди Лусиано 21 год, в августе он перешел в ЦСКА из аргентинского «Банфилда», заключив контракт до 2028 года.
«За несколько дней до сегодняшней игры с калининградской “Балтикой” Ди Лусиано получил ушиб коленного сустава во время тренировки. Это контактная травма, лечение займет еще не менее двух недель», — заявил Безуглов на видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.
ЦСКА в воскресенье на своем поле сыграет с «Балтикой» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Армейская команда с 18 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице.