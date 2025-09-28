Экс‑капитан «Спартака» Глушаков назвал дату своего прощального матча

Хочу вас поблагодарить за эти последние годы, 20 лет карьеры, которые я провёл на футбольном поле. За эти эмоции шикарные, которые вы мне дарили. Хочу вам просто сказать спасибо большое и увидеть вас всех. Помимо меня, будет ещё много, много легенд и «Спартака», и «Локомотива». Приходите, а мы вам подарим шикарную игру", — сказала Глушаков в видеообращении в своём телеграм-канале.