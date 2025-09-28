Игрок «Рубина» Кабутов: надеюсь, Даку будет лучшим бомбардиром РПЛ

«Даку — топ-форвард. Номер один! Согласен с Дзюбой. Я надеюсь и думаю, что он будет на первом месте среди бомбардиров в конце сезона. Будет обидно, если он покинет “Рубин”. Но посмотрим. Пока он здесь», — сказал Кабутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.