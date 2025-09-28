Ричмонд
Канищев: Глушенков — талантливый игрок, но у Максима проблемы с психологией

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев отреагировал на игру нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2).

Источник: Чемпионат.com

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев отреагировал на игру нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2). В этой встрече футболист оформил покер.

«Оренбург» — не самый сильный соперник. Но видно, что Глушенков набирает форму. Самое главное для Максима — психологическая форма. Это мешает ему играть. Максим выделялся всегда, с первого дня в команде. Он талантливый игрок, но с психологией у него проблемы«, — сказал Канищев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.

Глушенков перешёл в санкт-петербургский клуб из московского «Локомотива» летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

