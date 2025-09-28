Игорь Колыванов: Глушенков затмил всех бразильцев в «Зените»

«Болельщики, руководство и Максим довольны, что он вернулся в прежнюю форму. Глушенкову понадобилось немало времени для этого. Видно, что он с правильным менталитетом, отрабатывает, забывает и играет на партнёров. Ещё месяц назад говорили, что Максим не в лучшей физической форме. Но сейчас он выделяется. Глушенков затмил всех бразильцев», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.