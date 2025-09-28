ЦСКА дожал «Балтику» на 90+5-й минуте! Дивеев сделал армейцев единоличными лидерами

Мы привыкли, что «афиша тура» — это обязательно громкое по именам сочетание соперников. Пусть даже они и находятся не в лучшем состоянии и далеки от высоких мест — обязательно вспомнят славную историю, принципиальность противостояния и традиции. Примерно как в случае с прошлогодними «МЮ» и «Тоттенхэмом» в АПЛ. Только футбол прекрасен тем, что он живой и непредсказуемый, поэтому воскресная встреча ЦСКА и «Балтики» оказалась главной в 10-м туре и одной из важнейших в первой части сезона. А как иначе, если встречались вторая и третья команды чемпионата, одна из которых имела возможность стать единоличным лидером, а ее соперник — наряду с «Локомотивом» — мог гордиться нулем в графе «Поражения»?!
ЦСКА и «Зенит» проиграли по разу. У «Краснодара» и «Спартака» по две неудачи. У «Динамо» — и вовсе три, а «Балтика» прошла девять матчей без осечек, хотя успела сыграть с красно-белыми, сине-бело-голубыми и железнодорожниками. Да и в гостях у армейцев команда Андрея Талалаева недавно побывала, в Кубке России отыгравшись на Песчаной на последних минутах и взяв верх в серии пенальти. Понятно, тогда у калининградцев был второй состав, а у армейцев — смешанный, но определенные выводы из той встречи явно были сделаны. Так, в атаке гостей вместо Хиля на острие появился хорошо проявивший себя во время августовского визита в столицу Оффор (до этого ноль выходов в старте РПЛ), а Фабио Челестини поставил на Энрике Кармо, чей успешный дебют в России пришелся на кубковую встречу с балтийцами.
У ЦСКА в принципе в строю оказались все лучшие, включая выздоровевшего Дивеева, а также отбывших дисквалификации Матеуса Алвеса и Гайича. И как раз серб должен был открывать счет, когда Кисляк перевел мяч на Облякова и тот вырезал передачу в район дальней штанги. Перед Гайичем был пустой угол, однако он в падении пробил в штангу. Впрочем, столь бодрое начало отнюдь не гарантировало обилия голевых моментов. «Балтика» в принципе подобного не позволяет, пропуская меньше всех в лиге (5 мячей на момент стартового свистка). С калининградской обороной непросто всем, и армейцы это ощутили в полной мере. Каждая атака — это минимум времени и пространства для принятия решений, что требовало нестандартных ходов. Чего-то вроде паса Кармо пяткой после прорыва Мойзеса или попытки Алвеса решить эпизод самостоятельно, как в случае с ударом рядом с дальним углом.
При этом «Балтика», заставив красно-синих рассчитывать исключительно на позиционные атаки, не закрывалась наглухо около собственной штрафной. На каких-то отрезках гости забирали мяч и интересно комбинировали. Но очевидно, что Талалаева не все устраивало, поэтому, не дожидаясь перерыва, он поменял Пряхина на Чивича, а на второй тайм вышел Хиль. ЦСКА же после паузы словно переключил скорости, добавил хорошей спортивной злости и устроил мощный штурм. На коротком отрезке Бориско заслужил больше упоминаний, чем любой другой игрок. Причем все — с восклицательными знаками. Голкипер «Балтики» остановил вырвавшегося к воротам Мусаева, в броске справился с выстрелом Кисляка с дальней дистанции и невероятным образом среагировал на удар Дивеева головой. За пять неполных минут красно-синие создали больше, чем за предыдущие 50.
При этом было понятно, что постоянно поддерживать взятый темп ЦСКА невозможно, а «Балтика», удержавшись на плаву благодаря своему голкиперу, смогла перестроиться и организованно защищалась, в какой-то момент в полном составе откатившись на свою половину поля. Когда же армейцы взяли паузу после попытки Кисляка закрутить мяч в верхний угол, балтийцы стали огрызаться. И это было опасно, но Хиль отдал слишком сильный пас на имевшего шанс выйти один на один партнера, а срезка Жоау Виктора в сторону собственных ворот закончилась спасением Акинфеева. Чуть позже бразильский защитник выручил сам, приняв на себя удар Максима Петрова из центра штрафной.
Такая активность впереди заметно снизила уровень давления на оборонительные порядки гостей. И Челестини на это среагировал, убрав с поля ушедших в тень Алвеса и Кармо. Новый импульс атакам должны были придать Алеррандро (на нем вторую желтую карточку в итоге заработал Андраде), восстановившийся после травмы Глебов и 18-летний дебютант Пополитов, который начинал год во второй лиге Б в составе «Спартака-2», а потом проявил себя уже в первом дивизионе в «Чайке».
В конце концов численное преимущество, выход номинального форварда Шуманского вместо защитника Гайича и характер помогли ЦСКА дожать все же потерявшую статус непобедимой «Балтику». Фирменный угловой, красивая скидка Кисляка головой из сложнейшего положения, и король стандартов Дивеев в площади ворот опередил всех. К дерби со «Спартаком» армейцы подходят в роли единоличного лидера. Браво, Челестини!
Фабио Челестини
Андрей Талалаев
Игорь Дивеев
(Матвей Кисляк)
90+5′
35
Игорь Акинфеев
42′
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
87′
8
Артем Шуманский
37
Энрике Кармо
73′
9
Алеррандро
7
Матеус Алвес
80′
17
Кирилл Глебов
90′
11
Тамерлан Мусаев
73′
30
Глеб Пополитов
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
42′
84′
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
10
Илья Петров
90
Чиносо Оффор
46′
91
Брайан Александр Хиль
73
Максим Петров
87′
4
Натан Гассама
19
Сергей Пряхин
31′
44′
77
Эльдар Чивич
22
Николай Титков
45+1′
60′
26
Иван Беликов
65′
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти