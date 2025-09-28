ЦСКА дожал «Балтику» на 90+5-й минуте! Дивеев сделал армейцев единоличными лидерами

ЦСКА и «Зенит» проиграли по разу. У «Краснодара» и «Спартака» по две неудачи. У «Динамо» — и вовсе три, а «Балтика» прошла девять матчей без осечек, хотя успела сыграть с красно-белыми, сине-бело-голубыми и железнодорожниками. Да и в гостях у армейцев команда Андрея Талалаева недавно побывала, в Кубке России отыгравшись на Песчаной на последних минутах и взяв верх в серии пенальти. Понятно, тогда у калининградцев был второй состав, а у армейцев — смешанный, но определенные выводы из той встречи явно были сделаны. Так, в атаке гостей вместо Хиля на острие появился хорошо проявивший себя во время августовского визита в столицу Оффор (до этого ноль выходов в старте РПЛ), а Фабио Челестини поставил на Энрике Кармо, чей успешный дебют в России пришелся на кубковую встречу с балтийцами.