Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
3.82
X
3.42
П2
2.09
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.22
П2
4.52
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
2.61
П2
2.80
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
4.52
X
3.62
П2
1.85
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Факел
0
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
11.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
1
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.50
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
6.00
X
2.05
П2
11.70
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
2
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Италия
19:00
Лечче
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.48
П2
1.92
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.14
П2
10.50
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.00
П2
13.25
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.63
П2
3.85
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.40
П2
3.95
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.64
П2
2.77
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.30
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Круговой: ЦСКА будет стараться удержать первое место РПЛ в дерби со «Спартаком»

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем дерби со «Спартаком» в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Команды сыграют в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

— Дальше дерби со «Спартаком». Удержите первое место?

— Будем стараться.

— Где Круг, там чемпионство?

— (смеётся).

— Ощущения от первого места забыты? Насколько приятно?

— Спокойно пока, сдержанно. Не делаем акцент на этом, — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В 10-м туре РПЛ ЦСКА победил калининградскую «Балтику» (1:0) и поднялся на первое место в турнирной таблице. Калининградцы остались на пятой строчке с 17 набранными очками.