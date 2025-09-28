Главный тренер ЦСКА Челестини высказался о победе над «Балтикой»

«Доволен тем, как работает наша команда. Парни выкладываются фантастически. Они заслуживают идти в лидерах.



Мы 21 раз ударили по воротам. Они очень хорошо организованы, играют на высокой интенсивности. Создать против них 15 голевых шансов невозможно, но мы создали шесть. Это достойно», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.