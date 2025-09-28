Талалаев: «Из 7 последних матчей без удалений и пенальти ЦСКА не выиграл ни одного»

«Первое поражение пока никак не воспринимается. Я поблагодарил ребят, очень хорошая и качественная игра. Мои футболисты не уступали ни в чем на поле, поэтому пока ощущения поражения нет.



Думаю, что надо смотреть футбол, понимать качество. Надо поздравить ЦСКА. Думаю, что с тем, что происходит, следует поздравить уже ЦСКА в борьбе за чемпионство. Безусловно, они там будут. А болельщикам армейцев следует поразмышлять, что из семи последних игр без удалений и пенальти, они не выиграли ни одной», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».