«Спартак» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ-2025/2026

Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Рафаэль Шафеев из Волгограда.
Стартовые составы команд.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джику, Маркиньос, Зобнин, Жедсон, Барко, Солари, Дмитриев, Угальде.
«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев, Майга, Смелов, Ивлев, Лесовой, Босельи, Олусегун.
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 15 набранных очков в девяти турах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в таблице РПЛ. У команды всего шесть очков в текущем сезоне.