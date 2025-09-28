Аутсайдер РПЛ прервал пятиматчевую серию поражений

Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» завершили матч десятого тура РПЛ без забитых мячей. Встреча прошла в Каспийске.
«Сочи» набрал первое очко за шесть матчей в РПЛ (и восемь игр с учетом Кубка России) и занимает последнее место в турнирной таблице (два очка, ни одной победы).
У «Динамо» трехматчевая серия без побед в РПЛ, десять очков и 12-е место в таблице.
В следующем туре «Сочи» 5 октября примет «Пари НН», а «Динамо» сыграет в Калининграде с «Балтикой».
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 4469 зрителей
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Игорь Осинькин
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
10
Джавад Хоссейннеджад
7
Хазем Мастури
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
79′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
46′
11
Миро
73′
16
Уссем Мрезиг
79′
21
Абдулпаша Джабраилов
Сочи
99
Юрий Дюпин
82
Сергей Волков
25
Яхья Аттьят-Аллах
57′
27
Кирилл Заика
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
90+1′
7
Антон Зиньковский
85′
8
Михаил Игнатов
19
Александр Коваленко
64′
6
Игнасио Сааведра
9
Захар Федоров
64′
45
Франсуа Камано
14
Кирилл Кравцов
64′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
74′
16
Максим Мухин
Статистика
Динамо Мх
Сочи
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
3
0
Угловые
8
3
Фолы
7
19
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти