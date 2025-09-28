Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
2.77
X
2.51
П2
3.35
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.62
П2
4.41
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.60
П2
2.65
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.90
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

«Спартак» без Станковича разгромил аутсайдера РПЛ

«Спартак» победил «Пари НН» со счетом 3:0. Угальде забил в третьем матче подряд, Жедсон Фернандеш оформил дубль. «Красно-белые» выиграли второй матч подряд после дисквалификации Станковича.

Источник: ФК «Спартак»

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Пари НН» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Москве завершился со счетом 3:0. Счет на 10-й минуте открыл Манфред Угальде, дубль оформил Жедсон Фернандеш (36, 64).

«Спартак» провел второй матч без главного тренера Деяна Станковича, которого 19 сентября дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитра. Командой руководил серб Ненад Сакич. В прошлой игре «Спартак» победил «Крылья Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде.

Угальде, лучший бомбардир РПЛ в прошлом сезоне, забил четыре гола в трех последних матчах (с учетом Кубка России).

Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля, став самым дорогим трансфером в истории московского клуба. На его счету три гола в этом сезоне.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей и с 18 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице.

У «Пари НН» второй проигрыш подряд, шесть очков и 15-е место.

В следующем туре 5 октября «Спартак» сыграет в московском дерби с ЦСКА, а «Пари НН» проведет выездной матч с замыкающим турнирную таблицу «Сочи».

Спартак
3:0
Первый тайм: 2:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 10
28.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Алексей Шпилевский
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Маркиньос)
10′
Жедсон Фернандеш
(Игорь Дмитриев)
36′
Жедсон Фернандеш
(Игорь Дмитриев)
64′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
27
Игорь Дмитриев
76′
88′
6
Срджан Бабич
83
Жедсон Фернандеш
82′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
88′
28
Даниил Зорин
9
Манфред Угальде
39′
82′
11
Ливай Гарсия
10
Маркиньос
82′
77
Тео Бонгонда
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
77
Андрей Ивлев
8
Мамаду Майга
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
73′
27
Вячеслав Грулев
17
Егор Смелов
59′
32
Вадим Пигас
20
Хуан Мануэль Боселли
73′
80
Валерий Царукян
40
Олакунле Олусегун
82′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
39′
59′
19
Никита Ермаков
Статистика
Спартак
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
6
3
Угловые
4
4
Фолы
12
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти