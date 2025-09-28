«Спартак» без Станковича разгромил аутсайдера РПЛ

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Пари НН» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Москве завершился со счетом 3:0. Счет на 10-й минуте открыл Манфред Угальде, дубль оформил Жедсон Фернандеш (36, 64).
«Спартак» провел второй матч без главного тренера Деяна Станковича, которого 19 сентября дисквалифицировали на месяц за оскорбление арбитра. Командой руководил серб Ненад Сакич. В прошлой игре «Спартак» победил «Крылья Советов» (2:1) благодаря дублю Угальде.
Угальде, лучший бомбардир РПЛ в прошлом сезоне, забил четыре гола в трех последних матчах (с учетом Кубка России).
Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» из турецкого «Бешикташа» в конце июля, став самым дорогим трансфером в истории московского клуба. На его счету три гола в этом сезоне.
«Спартак» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей и с 18 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице.
У «Пари НН» второй проигрыш подряд, шесть очков и 15-е место.
В следующем туре 5 октября «Спартак» сыграет в московском дерби с ЦСКА, а «Пари НН» проведет выездной матч с замыкающим турнирную таблицу «Сочи».
Деян Станкович
Алексей Шпилевский
Манфред Угальде
(Маркиньос)
10′
Жедсон Фернандеш
(Игорь Дмитриев)
36′
Жедсон Фернандеш
(Игорь Дмитриев)
64′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
27
Игорь Дмитриев
76′
88′
6
Срджан Бабич
83
Жедсон Фернандеш
82′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
88′
28
Даниил Зорин
9
Манфред Угальде
39′
82′
11
Ливай Гарсия
10
Маркиньос
82′
77
Тео Бонгонда
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
77
Андрей Ивлев
8
Мамаду Майга
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
73′
27
Вячеслав Грулев
17
Егор Смелов
59′
32
Вадим Пигас
20
Хуан Мануэль Боселли
73′
80
Валерий Царукян
40
Олакунле Олусегун
82′
21
Реналдо Сефас
88
Даниил Лесовой
39′
59′
19
Никита Ермаков
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти