Легчайшая победа «Спартака» в РПЛ! Жедсон размотал «Пари НН» красивым дублем

И на 64-й минуте «Спартак» сделал свою победу крупной. Ещё перед голом Угальде упал в штрафной «Пари НН» после единоборства со Шнапцевым. Костариканец просил пенальти, однако повтор показал, что форвард свалился по собственной инициативе, почувствовав руку на спине. Но тут же команда Шпилевского провалилась в обороне ещё раз. Жедсон оформил дубль из голов, а Дмитриев — из голевых передач. Фернандеш, воспользовавшись дырой у соперника в опорной зоне, протащил мяч на ударную позицию и атаковал цель с 18−19 метров. Отсюда нельзя давать бить. Да и Медведев не выручил «Пари НН».