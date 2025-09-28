В «Пари НН» объяснили разгром от «Спартака»

«Поздравляю “Спартак” с победой. Плюс-минус по структуре мы играли очень хорошо, но пропустили очень легкие голы. Если проанализировать голы, которые мы пропускаем… Мы не пропускаем ничего системного — нам поставили четыре пенальти, забиваем сами себе, со стандартов. Нет такого, что нас где-то переиграли в том, что мы делаем. Мы не сидим в обороне, играем смело, высоко прессингуем. Не будет никогда такого, чтобы мы приехали сюда, встали 5−4−1 и молились на бога. Все решило мастерство игроков “Спартака”, они показали высочайший класс. “Спартаку” удачи и всего хорошего», — заявил Шпилевский.