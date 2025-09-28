Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
1
:
Осасуна
0
П1
1.37
X
4.66
П2
10.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Ланс
0
П1
1.75
X
3.21
П2
6.78
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
12.00
X
1.13
П2
19.70
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
В «Пари НН» объяснили разгром от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что его команда не смогла навязать соперникам свою игру.

Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю “Спартак” с победой. Плюс-минус по структуре мы играли очень хорошо, но пропустили очень легкие голы. Если проанализировать голы, которые мы пропускаем… Мы не пропускаем ничего системного — нам поставили четыре пенальти, забиваем сами себе, со стандартов. Нет такого, что нас где-то переиграли в том, что мы делаем. Мы не сидим в обороне, играем смело, высоко прессингуем. Не будет никогда такого, чтобы мы приехали сюда, встали 5−4−1 и молились на бога. Все решило мастерство игроков “Спартака”, они показали высочайший класс. “Спартаку” удачи и всего хорошего», — заявил Шпилевский.

После этой победы в активе команды под руководством Деяна Станковича стало 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.