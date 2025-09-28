Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
1
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.66
П2
10.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.21
П2
6.78
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.13
П2
13.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

«С таким подходом достигаются большие результаты». Сакич — о победе «Спартака»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о победе красно-белых над «Пари НН» (3:0) в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

— Благодарю ребят за отличную игру и красивую победу. Надеюсь, мы продолжим в том же духе. Впереди долгий путь. С таким подходом и отношением достигаются большие результаты.

— Задачи Умярова были распределены между несколькими игроками?

— Если говорить о схеме, у нас было три центральных полузащитника: Зобнин был шестёркой, а Барко и Жедсон — восьмёрками, — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка.