ЦСКА давно наиграл на лидерство. Но для чемпионства нужен топ-форвард

В 2025 году у ЦСКА только одно поражение в РПЛ, победа в Кубке и Суперкубке России, а теперь еще и первое место после трети дистанции чемпионата.
Возможно, с таким набором странно удивляться локальным успехам (вроде лидерства по итогам 10-го тура), но все они усиливаются от осознания, что за три недели до первого официального матча команда была без главного тренера, а после его прихода капитально обновила состав. Обычно это гарантия игровых проблем и тактических экспериментов, просадки результатов и публичных просьб руководства клуба дать новому специалисту время.
То, как ЦСКА прошел эту дистанцию, — аномалия. Уверен, даже Марко Николич не ожидал, что его уход получится настолько безболезненным и незаметным.
Да, без гола Игоря Дивеева на 90+5-й минуте в ворота «Балтики» мы сейчас рассуждали бы о других вещах, но давайте признаем: это был один из немногих матчей, когда калининградцы не наиграли даже на ничью. Милан Гайич должен был забивать в начале первого тайма, тот же Дивеев и Кисляк — во втором. Всего по воротам Бориско нанесено 15 ударов только из штрафной — таких проблем команде Андрея Талалаева не создавал ни один клуб лиги.
И это важный показатель: после поражения в Ростове казалось, что в ЦСКА что-то сломалось. Камбэк с «Сочи» тоже не убедил: победа армейцев изначально не вызывала сомнений, а первый пенальти, перевернувший игру, получился крайне сомнительным.
После такого выдать очень качественный матч и дожать самого неуступчивого соперника в лиге — маркер большой команды. Год назад она прошла аналогичную дистанцию на пятом месте, пропускала в концовках от «Краснодара» и «Локо». А теперь получает сильнейший эмоциональный заряд и выходит на первое место.
ЦСКА дожал «Балтику» на 90+5-й минуте! Дивеев сделал армейцев единоличными лидерами.
Но главное — воспринимается конкурентами принципиально иначе.
«Зенитом», который наконец-то вернулся в гонку, разбив «Краснодар» и «Оренбург» — с ураганной формой Максима Глушенкова и запасом по счету. Что в последнее время редкость.
«Быками» и «Локомотивом» — каждого штормит, но есть ощущение, что из лидирующей группы они не выпадут.
Даже «Спартаком», с которым ЦСКА через неделю зарубится в статусе лучшей команды чемпионата: по результатам, балансу и качеству футбола.
А еще по тому, как тренер использует потенциал состава — в этом у Фабио Челестини просто нет конкурентов. Он без проблем обновляет центр обороны, хотя уход Роши казался катастрофой. Отпускает Келлвена, Пьянича и Файзуллаева. Внедряет новичков — от Жоао Виктора и Алвеса до 18-летнего Энрике Кармо. И, главное, опережает конкурентов с уже хроническими проблемами в атаке.
Тем, что защитники ЦСКА забивают больше нападающих, возмущался еще Николич. Теперь об этом же сказал Челестини: «Такое в моей карьере впервые».
Из 19 мячей армейцев в РПЛ на счету форвардов лишь два: Мусаев забил «Рубину», Алеррандро — «Зениту».
Остается только прикидывать, какой запас по очкам (и игре) был бы при наличии у Фабио топ-нападающего — как у Мусаева, Семака, Станковича, Карпина, Рахимова и Галактионова.
А также ждать зимнего трансферного окна — когда, есть ощущение, эта проблема решится.
Без забивного форварда (готового, а не подающего надежды) удержать лидерство будет очень тяжело.
Хотя я не удивлюсь, если у Челестини и это получится.