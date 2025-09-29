Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

ЦСКА давно наиграл на лидерство. Но для чемпионства нужен топ-форвард

Леонид Волотко — о новой реальности РПЛ, где на титул претендуют минимум четыре клуба.

Источник: Спорт-Экспресс

В 2025 году у ЦСКА только одно поражение в РПЛ, победа в Кубке и Суперкубке России, а теперь еще и первое место после трети дистанции чемпионата.

Возможно, с таким набором странно удивляться локальным успехам (вроде лидерства по итогам 10-го тура), но все они усиливаются от осознания, что за три недели до первого официального матча команда была без главного тренера, а после его прихода капитально обновила состав. Обычно это гарантия игровых проблем и тактических экспериментов, просадки результатов и публичных просьб руководства клуба дать новому специалисту время.

То, как ЦСКА прошел эту дистанцию, — аномалия. Уверен, даже Марко Николич не ожидал, что его уход получится настолько безболезненным и незаметным.

Да, без гола Игоря Дивеева на 90+5-й минуте в ворота «Балтики» мы сейчас рассуждали бы о других вещах, но давайте признаем: это был один из немногих матчей, когда калининградцы не наиграли даже на ничью. Милан Гайич должен был забивать в начале первого тайма, тот же Дивеев и Кисляк — во втором. Всего по воротам Бориско нанесено 15 ударов только из штрафной — таких проблем команде Андрея Талалаева не создавал ни один клуб лиги.

И это важный показатель: после поражения в Ростове казалось, что в ЦСКА что-то сломалось. Камбэк с «Сочи» тоже не убедил: победа армейцев изначально не вызывала сомнений, а первый пенальти, перевернувший игру, получился крайне сомнительным.

После такого выдать очень качественный матч и дожать самого неуступчивого соперника в лиге — маркер большой команды. Год назад она прошла аналогичную дистанцию на пятом месте, пропускала в концовках от «Краснодара» и «Локо». А теперь получает сильнейший эмоциональный заряд и выходит на первое место.

ЦСКА дожал «Балтику» на 90+5-й минуте! Дивеев сделал армейцев единоличными лидерами.

Но главное — воспринимается конкурентами принципиально иначе.

«Зенитом», который наконец-то вернулся в гонку, разбив «Краснодар» и «Оренбург» — с ураганной формой Максима Глушенкова и запасом по счету. Что в последнее время редкость.

«Быками» и «Локомотивом» — каждого штормит, но есть ощущение, что из лидирующей группы они не выпадут.

Даже «Спартаком», с которым ЦСКА через неделю зарубится в статусе лучшей команды чемпионата: по результатам, балансу и качеству футбола.

А еще по тому, как тренер использует потенциал состава — в этом у Фабио Челестини просто нет конкурентов. Он без проблем обновляет центр обороны, хотя уход Роши казался катастрофой. Отпускает Келлвена, Пьянича и Файзуллаева. Внедряет новичков — от Жоао Виктора и Алвеса до 18-летнего Энрике Кармо. И, главное, опережает конкурентов с уже хроническими проблемами в атаке.

Тем, что защитники ЦСКА забивают больше нападающих, возмущался еще Николич. Теперь об этом же сказал Челестини: «Такое в моей карьере впервые».

Из 19 мячей армейцев в РПЛ на счету форвардов лишь два: Мусаев забил «Рубину», Алеррандро — «Зениту».

Остается только прикидывать, какой запас по очкам (и игре) был бы при наличии у Фабио топ-нападающего — как у Мусаева, Семака, Станковича, Карпина, Рахимова и Галактионова.

А также ждать зимнего трансферного окна — когда, есть ощущение, эта проблема решится.

Без забивного форварда (готового, а не подающего надежды) удержать лидерство будет очень тяжело.

Хотя я не удивлюсь, если у Челестини и это получится.

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше