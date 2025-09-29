ЦСКА давно наиграл на лидерство. Но для чемпионства нужен топ-форвард

Да, без гола Игоря Дивеева на 90+5-й минуте в ворота «Балтики» мы сейчас рассуждали бы о других вещах, но давайте признаем: это был один из немногих матчей, когда калининградцы не наиграли даже на ничью. Милан Гайич должен был забивать в начале первого тайма, тот же Дивеев и Кисляк — во втором. Всего по воротам Бориско нанесено 15 ударов только из штрафной — таких проблем команде Андрея Талалаева не создавал ни один клуб лиги.