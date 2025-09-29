«Пропустили из-за судейки, сломал нам игру». Футболист «Балтики» Петров — о матче с ЦСКА

«Балтика» осталась в меньшинстве на 83-й минуте после того, как арбитр встречи показал защитнику Кевину Андраде вторую жёлтую карточку.
— Из‑за чего пропустили?
— Из‑за судейки.
— Из‑за чего?
— Из‑за судейства. Сломал нам игру. Посадил на жёлтые карточки, плюс в первые пять минут сразу дал семь фолов в одну сторону. Дальше посмотрим, что будет, — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».
ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 21 очко. «Балтика», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 17 очков.