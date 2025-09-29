Opta Sports назвала главного фаворита РПЛ

Вероятность чемпионства московского ЦСКА, лидирующего в турнирной таблице с 21 баллом, оценивается в 30,3%. На третьем месте в списке фаворитов располагается действующий чемпион «Краснодар» (18,6%), идущий третьим в таблице с 20 очками.