Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
4.75
X
2.25
П2
2.95
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
5.40
X
2.85
П2
1.95
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.64
П2
8.00
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.01
П2
6.90
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.20
П2
3.50
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.03
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.77
П2
5.70

Opta Sports назвала главного фаворита РПЛ

Opta назвала «Зенит» фаворитом в борьбе за победу в РПЛ после десяти туров.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports назвал петербургский «Зенит» главным фаворитом чемпионата России по футболу после десяти туров, сообщается в Telegram-канале сервиса.

Шансы «Зенита», который с 19 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице, оцениваются в 37,4%.

Вероятность чемпионства московского ЦСКА, лидирующего в турнирной таблице с 21 баллом, оценивается в 30,3%. На третьем месте в списке фаворитов располагается действующий чемпион «Краснодар» (18,6%), идущий третьим в таблице с 20 очками.

Непобежденный столичный «Локомотив» (второе место, 20 очков) станет победителем чемпионата с вероятностью 7,7%. Пятое и шестое места в списке претендентов на чемпионство занимают московские «Спартак» (4,3%) и «Динамо» (1%) соответственно.