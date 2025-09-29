Opta Sports назвала главного фаворита РПЛ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports назвал петербургский «Зенит» главным фаворитом чемпионата России по футболу после десяти туров, сообщается в Telegram-канале сервиса.
Шансы «Зенита», который с 19 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице, оцениваются в 37,4%.
Вероятность чемпионства московского ЦСКА, лидирующего в турнирной таблице с 21 баллом, оценивается в 30,3%. На третьем месте в списке фаворитов располагается действующий чемпион «Краснодар» (18,6%), идущий третьим в таблице с 20 очками.
Непобежденный столичный «Локомотив» (второе место, 20 очков) станет победителем чемпионата с вероятностью 7,7%. Пятое и шестое места в списке претендентов на чемпионство занимают московские «Спартак» (4,3%) и «Динамо» (1%) соответственно.