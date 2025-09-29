Стал известен клуб-лидер РПЛ по результативным действиям среди вышедших на замену игроков

После 10 туров чемпионата России ЦСКА находится на первом месте в таблице, имея в активе 21 очко. На второй и третьей строчках расположились «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 20 очков. Следующими идут «Зенит», набравший 19 очков, и «Спартак» (18).