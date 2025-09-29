Ричмонд
Футбол. Первая лига
перерыв
Урал
0
:
СКА-Хабаровск
1
П1
3.30
X
2.90
П2
2.50
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
П1
1.77
X
3.58
П2
5.52
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
П1
2.24
X
3.16
П2
3.47
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
П1
1.70
X
4.01
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
П1
1.69
X
3.78
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Экс-вратарь «Милана»: Черчесов на одном уровне ментальности с Гвардиолой и Клоппом

Бывший вратарь «Милана» и сборной Италии Марко Амелиа назвал сильные стороны российского тренера Станислава Черчесова, сравнив его с Хосепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом.

Источник: Чемпионат.com

«Для меня Черчесов на одном уровне ментальности и психологии вместе с Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом. Потому что не очень просто быть главным тренером сборной России во время чемпионата мира в России. Это сильная ментальность, мощная психология. Он настоящий мужчина с классным чувством юмора. Он постоянно говорит с игроками и затрагивает те темы, которые им интересны. Он ведёт диалоги с ними для улучшения их качеств», — приводит слова Амелиа Legalbet.

Черчесов в начале августа возглавил грозненский «Ахмат». Под его руководством команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью в семи матчах РПЛ. После 10 туров чемпионата России «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

Также 62-летний Черчесов стал первым тренером в истории «Ахмата», которому удалось не проиграть в первых семи встречах РПЛ после назначения.