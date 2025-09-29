Лидер «Спартака» признался, что не учит русский язык

«Я не изучаю русский язык. Но я все время нахожусь с партнерами по команде, которые говорят на русском, поэтому что-то всё равно понимаю. “Спартак” — это большой клуб, в котором играют футболисты из разных стран», — заявил Барко.
В активе команды под руководством Деяна Станковича 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.
В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.