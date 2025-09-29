Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Лидер «Спартака» признался, что не учит русский язык

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» заявил, что не изучает русский язык. Его слова приводит Legalbet.

Источник: РИА "Новости"

«Я не изучаю русский язык. Но я все время нахожусь с партнерами по команде, которые говорят на русском, поэтому что-то всё равно понимаю. “Спартак” — это большой клуб, в котором играют футболисты из разных стран», — заявил Барко.

В активе команды под руководством Деяна Станковича 18 очков, что позволяет располагаться на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородский клуб с активом в шесть баллов сохранил за собой предпоследнюю строчку в таблице РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.

Футбол. Премьер-лига
05.10
ЦСКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.04
П2
2.76