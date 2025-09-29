Лидер «Спартака» признался, что не учит русский язык

В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби против ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» в этот же день на чужом поле сыграет с «Сочи». Игра начнется в 14:15 мск.