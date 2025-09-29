Бывший гендиректор «Спартака» назвал лучшего игрока клуба в XXI веке

Видич выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 год. Он защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. Затем он перешел в миланский «Интер», где завершил карьеру. Вместе с «Манчестер Юнайтед» он стал пятикратным чемпионом Англии. В 2008 году сербу покорилась Лига чемпионов. В финале, который прошел в Москве, «Манчестер Юнайтед» обыграл в серии пенальти лондонский «Челси».