Мостовой шокирован увольнением Шалимова

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что удивлен увольнению Игоря Шалимова из воронежского «Факела». Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Я немножко обескуражен этим решением, не понимаю, с чем это может быть связано. Команда идет наверху, в меньшинстве отстояли ничью. Есть много команд, которые идут ниже десятого места, и у них ничего не меняется», — заявил Мостовой.

После 12 туров в Первой лиге «Факел» занимает третье место, имея в активе 24 очка и отставая от идущим на первой строчке костромского «Спартака» на три балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.