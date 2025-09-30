CIES назвал Кисляка самым разносторонним полузащитником мира до 21 года

Кисляку 20 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с января 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за московский клуб в РПЛ, забил три гола. Его клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 10 туров.