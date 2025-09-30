Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.55
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Аталанта
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.03
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Реал
Все коэффициенты
П1
26.00
X
12.50
П2
1.11
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.90
П2
3.70
Футбол. Кубок России
20:30
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.43
П2
5.81
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.26
П2
6.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.93
П2
2.16
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.80
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Интер
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.46
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Марсель
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.13
П2
7.23
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
20.00
X
9.75
П2
1.14

CIES назвал Кисляка самым разносторонним полузащитником мира до 21 года

В CIES назвали футболиста Кисляка самым разносторонним игроком мира до 21 года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российский футболист ЦСКА Матвей Кисляк является самым разносторонним полузащитником мира среди игроков не старше 21 года, сообщается на странице Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) в соцсети Х.

CIES провела анализ показателей эффективности Кисляка в семи игровых аспектах: игра в воздухе (68), оборона (82), начало атаки (80), созидание (87), дриблинг (79), ассистирование (85) и завершение (76).

Кисляку 20 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с января 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за московский клуб в РПЛ, забил три гола. Его клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 10 туров.