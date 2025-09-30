Мода на длинные ауты дошла до России. Это вредит футболу — и правила скоро изменят

Бывший защитник «НАК Бреда» Ян ван ден Берг, бросающий ауты на 35 метров, говорил, что вместе с тренером вратарей выбирает зону, в которую нужно бросать — под каждого соперника индивидуально. Не только и не столько для того, чтобы пробить сразу после вбрасывания, сколько для того, чтобы подбор привёл к удару или передаче на фланг, а с ними — к новому циклу фланговой игры и аутов. Ван ден Берг — центральный защитник, любое его подключение на аут доставало из игры около 30 секунд, и рутина была всегда одинаковой: на домашних матчах в районе штрафных болбои не менялись, они знали, что, пока Ян бежит к боковой линии, нужно протереть мяч полотенцем и дать ему уже сухой снаряд для метания.