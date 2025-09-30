Колыванов: при Черчесове футболисты «Ахмата» стали верить, что могут всё

«Рано говорить, что “Ахмат” будет бороться за медали. Станислав Саламович — опытный тренер, и в команде есть хороший подбор футболистов. Да, может, “Ахмат” играл с не самыми сильными соперниками, однако самое главное — набрать максимум очков в матчах с равными командами. Если удача повернётся, грозненцы могут побороться за высокие места. При Черчесове футболисты стали верить, что могут всё, — идёт большая поддержка», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.