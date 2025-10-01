Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Владимир Федотов отреагировал на решение CAS частично удовлетворить его иск к ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворить его иск к московскому клубу.

Источник: Спорт-Экспресс

30 сентября стало известно, что по решению CAS ЦСКА обязан выплатить 59-летнему специалисту 630 704 евро из-за досрочного расторжения трудового договора.

"Я полностью удовлетворен сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о присуждении мне компенсации за одностороннее расторжение моего контракта с ПФК ЦСКА. Что касается сумм, их я комментировать не буду — для меня это никогда не было вопросом денег, а лишь вопросом уважения и доброго ко мне отношения.

То, как был расторгнут мой договор, и легло в основу данного спора. Соглашусь с Кириллом Брейдо — эту страницу уже давно пора перевернуть и жить дальше. Никаких негативных эмоций к моим бывшим коллегам и особенно клубу и его болельщикам у меня нет. Воспринимаю эту ситуацию как недопонимание, которое не должно было заходить так далеко", — цитирует Федотова юридическая фирма SILA International Lawyers, которая представляла его интересы в суде.

Федотов возглавлял ЦСКА с 2022 по 2024 год. В начале июня 2024-го армейцы объявили об уходе специалиста, досрочно расторгнув с ним контракт. Палата по разрешению споров РФС в августе того же года отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА.