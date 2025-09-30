Ричмонд
Игнашевич назвал лучшего футболиста чемпионата России. Это не Батраков и не Кисляк

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер Сергей Игнашевич назвал имя лучшего футболиста российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

Примечательно, что Игнашевич поставил на вершину своего рейтинга не молодых талантов РПЛ — Алексея Батракова из «Локомотива» или Матвея Кисляка из ЦСКА.

— Алексей Батраков теперь стоит 25 млн евро (согласно Transfermarkt), и он самый дорогой российский футболист. Вы согласны, что он лучший футболист лиги?

— Мне кажется, самый сильный футболист у нас — это Максим Глушенков. Батраков проводит второй сильный сезон, он молодец, так же должен продолжать. Если они поедут в Европу в ближайшее время, с удовольствием буду за ними следить. Пожелаю им удачи, — заявил Игнашевич в интервью Odds.ru.

В нынешнем сезоне 26-летний Максим Глушенков провел за «Зенит» 11 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

