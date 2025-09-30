Игнашевич назвал лучшего футболиста чемпионата России. Это не Батраков и не Кисляк

— Мне кажется, самый сильный футболист у нас — это Максим Глушенков. Батраков проводит второй сильный сезон, он молодец, так же должен продолжать. Если они поедут в Европу в ближайшее время, с удовольствием буду за ними следить. Пожелаю им удачи, — заявил Игнашевич в интервью Odds.ru.