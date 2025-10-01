Ричмонд
Легенда «Зенита» заявил, что в команде есть кризис

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин заявил, что команда находится в кризисе, несмотря на победы, передает Vprognoze.ru.

Источник: Вячеслав Евдокимов /ФК «Зенит»

«Несмотря на победы, кризис у “Зенита” остается, он никуда не делся. У “Зенита” была проблема не в конкретной игре, а на протяжении последних двух лет», — сказал Лепехин.

«Зенит» обыграл «Оренбург» в прошлом матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2.

Максим Глушенков в середине первого тайма вывел «Зенит» вперед. В конце первого тайма Глушенков удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Александр Соболев довел счет до разгрома, а через несколько минут Глушенков оформил хет-трик. Эмил Ценов за семь минут до конца матча один мяч отыграл, а Владислав Камилов отыграл еще один мяч. Уже в компенсированное время Глушенков оформил покер, установив окончательный счет матча.

