Максим Петров: «Мы можем обыгрывать всех»

— Нет, у нас просто после паузы были хорошие соперники. Взять тот же «Зенит», с которым мы сыграли дома вничью (0:0). У них в принципе хорошая команда, а после паузы она ещё и прибавила здорово. Не случайно ей удалось после матча с нами обыграть на выезде «Краснодар» (2:0), теперь разгромили дома «Оренбург» (5:2). Тот «Зенит», который приезжал к нам, был в очень хорошем состоянии, а мы не просто ничьи добились — в целом сыграли на равных. Никаких супермоментов у наших ворот им создать не удалось. Далее была нулевая ничья с «Ростовом» (0:0) — очень бегущая команда, которая тоже как раз в сентябре начала прибавлять. В матче с ними у «Балтики» получилась не очень хорошая игра, но мы добились ничьи с сильным соперником. И вот ЦСКА — очень сильная команда. Мы дали ей неплохой бой, хоть и проиграли. Поэтому есть уверенность, что ни на какой спад «Балтика» не идет.