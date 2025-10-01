Максим Петров: «Мы можем обыгрывать всех»

В конце прошлой недели футболисты калининградской «Балтики» проиграли в гостях новому лидеру чемпионата России — московскому ЦСКА (0:1) в матче 10-го тура национального первенства, пропустив решающий гол на последней минуте. Тем не менее подопечные Андрея Талалаева продолжают идти в верхней части таблицы — шестое место с отставанием в четыре очка от первой строчки. Они стали главной сенсацией сезона, выдав на старте беспроигрышную серию в девять матчей, что стало рекордом в истории нашего футбола для команд, только вышедших в РПЛ из первой лиги.
В интервью «Известиям» полузащитник «Балтики» Максим Петров объяснил, за счёт чего у команды такие успехи, прокомментировал попадание трёх игроков калининградского клуба в расширенный список сборной России и рассказал, насколько для него принципиально быть в таблице выше московского «Локомотива», в составе которого в 2021 году дебютировал в РПЛ.
— Как по пятибалльной шкале оцените результаты «Балтики» в первых десяти турах чемпионата?
— Наверное, четверка.
— Перед этим сезоном поверили бы, скажи кто-то, что команда только в 10-м туре на последней минуте потерпит первое поражение в чемпионате?
— Конечно, возможно, что удивился бы чуть-чуть. Но по началу чемпионата могу сказать, что, если бы мне подобное сказали уже после третьего тура, то точно никакого бы удивления не было.
— При всей вашей долгой беспроигрышной серии можно отметить, что формально после сентябрьской паузы на игры сборных «Балтика» три матча не может выиграть в чемпионате — две ничьи и одно поражение. О спаде говорить уместно?
— Нет, у нас просто после паузы были хорошие соперники. Взять тот же «Зенит», с которым мы сыграли дома вничью (0:0). У них в принципе хорошая команда, а после паузы она ещё и прибавила здорово. Не случайно ей удалось после матча с нами обыграть на выезде «Краснодар» (2:0), теперь разгромили дома «Оренбург» (5:2). Тот «Зенит», который приезжал к нам, был в очень хорошем состоянии, а мы не просто ничьи добились — в целом сыграли на равных. Никаких супермоментов у наших ворот им создать не удалось. Далее была нулевая ничья с «Ростовом» (0:0) — очень бегущая команда, которая тоже как раз в сентябре начала прибавлять. В матче с ними у «Балтики» получилась не очень хорошая игра, но мы добились ничьи с сильным соперником. И вот ЦСКА — очень сильная команда. Мы дали ей неплохой бой, хоть и проиграли. Поэтому есть уверенность, что ни на какой спад «Балтика» не идет.
— Можно ожидать, что дальше игра и результаты будут примерно такие же, как в первые 10 туров?
— Мы будем работать, чтобы всё продолжилось так же, как было в первых 10 турах. Ничего не буду загадывать, но мы постараемся сохранить эти результаты.
— Внутри команды на фоне этой беспроигрышной серии уже начали поговаривать о борьбе за медали?
— Об этом мы диалог не ведем. Просто стараемся быть как можно выше в турнирной таблице.
— Что в первую очередь помогло «Балтике» так удачно провести первую треть чемпионата?
— То, что мы поистине сплоченный коллектив. Мы прямо команда, которой тренерский штаб помогает добиваться результатов, хорошо дает всю необходимую информацию о соперниках и наших качествах. И объединяет нас. Такая сплоченность и помогает нам идти вверху.
— Вы еще туром ранее имели равное количество очков с «Локомотивом», воспитанником которого являетесь. Есть принципиальное желание быть в таблице выше своего родного клуба?
— Нет, я именно с «Локомотивом» не веду какое-то личное противостояние. Хочу просто, чтобы «Балтика» была как можно выше.
— Не обидно, что раньше «Локо» потерпели первое поражение в чемпионате? Железнодорожники, хоть и с кучей ничьих, остались последними, кто не проиграл ни одного матча.
— Нет, не обидно. Точнее, обидно просто из-за того, что недодержали ничью с ЦСКА, не продержались всего минуту. Но это не связано с тем, что у «Локомотива» нет поражений. В любом случае мы двигаемся дальше. Считаю, что у нас хорошая команда и хорошие перспективы, чтобы продолжать бороться за высокие места.
— «Балтика» отыграла уже со всеми топ-клубами, кроме «Краснодара». Дальше должно быть полегче?
— Считаю, что в РПЛ сейчас много команд хорошего уровня. Которые навязывают борьбу. Со всеми будет тяжело. Но мы можем обыгрывать всех.
— Трех игроков «Балтики» — Максима Бориско, Владислава Сауся и Мингияна Бевеева — внесли на прошлой неделе в расширенный список сборной России на октябрьские матчи с Ираном и Боливией. Ждёте, когда сами туда попадете?
— Я играю, как могу, и выкладываюсь, как могу. Поздравляю своих товарищей по команде, которые попали в расширенный список сборной. Ну, а себя комментировать в этом плане не хочу. Хотел бы я попасть в сборную? Конечно, хотел бы. А кто не хочет?
— В чем вам надо прибавлять, чтобы попасть туда?
— Добиваться результата с клубом и проявлять себя.
Алексей Фомин