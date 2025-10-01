«В дерби даже мёртвые встают и играют, фаворита нет». Быстров — о матче ЦСКА — «Спартак»

— В дерби никогда нет фаворита. В таких матчах даже мёртвые встают и играют. Выйдут сильнейшие составы, и может произойти всё что угодно. Поэтому у ЦСКА и «Спартака» одинаковые шансы победить. У армейцев может решить Кисляк. У «Спартака» Угальде забивает, Жедсон в хорошей форме.