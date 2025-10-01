Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Пари Нижний Новгород
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.57
X
4.56
П2
1.57
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.42
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.53
П2
2.29
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Юнион
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.65
П2
1.94
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.02
П2
4.72
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.95
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Боруссия Д
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.85
П2
4.53
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.73
X
5.41
П2
1.46
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Наполи
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.43
П2
3.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.49
П2
3.48

«В дерби даже мёртвые встают и играют, фаворита нет». Быстров — о матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и ЦСКА, а также высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о предстоящем матче 11-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и ЦСКА, а также высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 5 октября, игру примет стадион «ВЭБ Арена».

— В дерби никогда нет фаворита. В таких матчах даже мёртвые встают и играют. Выйдут сильнейшие составы, и может произойти всё что угодно. Поэтому у ЦСКА и «Спартака» одинаковые шансы победить. У армейцев может решить Кисляк. У «Спартака» Угальде забивает, Жедсон в хорошей форме.

— Будет ли плюсом в дерби отсутствие Станковича на бровке?

— Не знаю. Мне всё равно. Факт — без Станковича они побеждают. Посмотрим, как долго это будет работать, — приводит слова Быстрова Legalbet.

После 10 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА, набравший 21 очко, «Спартак» — пятый (18).