Булыкин высказался о конкуренции Лунёва, Лещука и Расулова в «Динамо»

«Пока, думаю, Лунёв является приоритетным вариантом, но, учитывая допущенные ошибки и нестабильность, всем нужно прибавлять. А здоровая конкуренция всегда положительно сказывается на том, как футболисты мотивируются на игру. Вратари не исключение», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.