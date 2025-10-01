Игорь Семшов обозначил ключевую фигуру среди игроков «Зенита»

«Интересно, что “Зенит” возвращает себе позиции без главной звезды, которую взяли летом — без Жерсона. По моим ощущениям, до выхода из отпуска к зимним сборам футболиста мы можем на поле и не увидеть. Но это не так и важно — главное, чтобы было интересно играть Венделу. Именно он ключевая фигура в команде», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».