Стали известны детали переговоров по вхождению Ашота Хачатурянца в управление «Спартака»

Ашот Хачатурянц ведёт переговоры о вхождении в управление «Спартака».

Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Речь идёт не о позиции гендиректора или другой менеджерской должности. Прорабатывается вопрос, что Хачатурянц или связанные с ним компании привлекут в “Спартак” инвестиции, что частично разгрузит “Лукойл”. Речь идёт о нескольких миллиардах рублей. Вместе с этим у Хачатурянца будут большие полномочия на подбор менеджмента и ключевое слово по назначению/увольнению тренера», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее Ашот Хачатурянц являлся президентом Российской Премьер-Лиги.