Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Арсенал
1
:
Олимпиакос П
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.25
П2
60.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Барселона
1
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.48
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Байер
0
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.75
П2
3.90
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Боруссия Д
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.02
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Монако
1
:
Манчестер Сити
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
8.50
П2
1.16
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Наполи
1
:
Спортинг
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.85
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Вильярреал
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.75
П2
7.80
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

Два игрока «Зенита» вызваны в сборную Бразилии

Футболисты «Зенита» Сантос и Энрике вызваны в сборную Бразилии.

Источник: Валентина Певцова/ТАСС

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике попали в заявку сборной Бразилии на октябрьские товарищеские матчи, сообщается на странице команды в соцсети X.

Команда Карло Анчелотти проведет два товарищеских матча в рамках азиатского тура со сборными Южной Кореи и Японии, которые состоятся 10 и 14 октября соответственно.

В сентябре оба футболиста «Зенита» были вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборных Чили и Боливии. Дуглас Сантос дебютировал за национальную команду, а Луис Энрике сыграл в обеих встречах.

Дугласу Сантосу 31 год, он выступает за «Зенит» с лета 2019 года и является капитаном команды. Вместе с петербуржцами он стал пятикратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка страны. В сентябре Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что защитник сменил спортивное гражданство с российского на бразильское.

Луису Энрике 24 года. Он выступает в составе «Зенита» с января. В активе Энрике восемь матчей за сборную Бразилии и два гола.