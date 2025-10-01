Два игрока «Зенита» вызваны в сборную Бразилии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике попали в заявку сборной Бразилии на октябрьские товарищеские матчи, сообщается на странице команды в соцсети X.
Команда Карло Анчелотти проведет два товарищеских матча в рамках азиатского тура со сборными Южной Кореи и Японии, которые состоятся 10 и 14 октября соответственно.
В сентябре оба футболиста «Зенита» были вызваны на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборных Чили и Боливии. Дуглас Сантос дебютировал за национальную команду, а Луис Энрике сыграл в обеих встречах.
Дугласу Сантосу 31 год, он выступает за «Зенит» с лета 2019 года и является капитаном команды. Вместе с петербуржцами он стал пятикратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка страны. В сентябре Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что защитник сменил спортивное гражданство с российского на бразильское.
Луису Энрике 24 года. Он выступает в составе «Зенита» с января. В активе Энрике восемь матчей за сборную Бразилии и два гола.