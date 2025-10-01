Два игрока «Зенита» вызваны в сборную Бразилии

Дугласу Сантосу 31 год, он выступает за «Зенит» с лета 2019 года и является капитаном команды. Вместе с петербуржцами он стал пятикратным чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка страны. В сентябре Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что защитник сменил спортивное гражданство с российского на бразильское.