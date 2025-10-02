Главные цифры 10 туров РПЛ — у клубов и игроков. В чём ЦСКА, «Спартак» и другие — лучшие?

Лучшие бомбардиры по итогам 10 туров — Батраков из «Локомотива» и Мирлинд Даку из «Рубина», которые забили по восемь мячей. Лучший ассистент — капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян, сделавший уже девять голевых передач. Полузащитник «быков» замахнулся на рекорд, который ещё в сезоне-2003 установил Дмитрий Лоськов. Тогда хавбек железнодорожников отдал 16 голевых пасов. Позже его достижение повторяли форвард «Зенита» Халк в 2016 году и вингер «Локомотива» Максим Глушенков в 2024-м. Если Сперцян продолжит в том же духе, то станет новым обладателем рекорда уже после двух третей чемпионата. Правда, Эдуард уложил все свои голевые передачи в восемь туров, а в последних двух матчах «промолчал».