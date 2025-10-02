Главные цифры 10 туров РПЛ — у клубов и игроков. В чём ЦСКА, «Спартак» и другие — лучшие?

Продвинутые данные представлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.
Позади 10 туров РПЛ — ровно треть чемпионата. Это подходящий момент, чтобы подвести промежуточные итоги. Рассказываем о самых интересных статистических фактах за пройденный командами отрезок турнирной дистанции.
Главный итог для любой команды, конечно же, количество очков. Сейчас единоличное лидерство захватил ЦСКА. Команда Фабио Челестини одержала шесть побед (столько же только у «Краснодара») и набрала 21 очко. В последний раз после 10 туров у армейцев было столько очков ещё в 2019 году.
Аутсайдер РПЛ на сегодняшний день — «Сочи». Ещё в 9-м туре южане повторили антирекорды «Арсенала» от 2014-го и московского «Торпедо» от 2022-го. Все три команды проходили этот отрезок с одним-единственным набранным очком. «Арсенал» в сезоне-2014/2015 в 10-м туре завершил свой матч вничью, а «Торпедо» в сезоне-2022/2023 победило, поэтому сочинцы могли стать худшей командой в истории РПЛ на этом отрезке. Однако благодаря ничьей с «Динамо» в Махачкале владеют этим «титулом» вместе с туляками.
Только у «Сочи» нет побед в нынешнем чемпионате России. А вот единственная команда, которая прошла треть сезона без поражений, не лидер ЦСКА, а «Локомотив». Железнодорожники пять раз выиграли и пять раз сыграли вничью. Впрочем, до рекорда красно-зелёным ещё далеко. В сезоне-2005 «Локомотив» никому не уступал в течение 20 туров со старта чемпионата, а в сезоне-2010 «Зенит» был непобедим на протяжении 23 туров.
Наибольшее количество поражений потерпели «Сочи» и «Пари НН» — по восемь. Нижегородцы ещё и единственные, у кого нет ничьих. А «Локомотив» делит первое место с «Балтикой» в рейтинге самых миролюбивых команд РПЛ (по пять ничьих).
ЦСКА создал больше всех голевых моментов за прошедшие 10 туров — 40 (в среднем 4,0 за игру). «Сочи» — аутсайдер и по этой статистике — только 12 голевых моментов (1,2 за игру). Лучшая реализация голевых моментов у «Локомотива» — 62%. Хуже остальных использует свои шансы «Ростов» — 32%. Как говорится, не хватает мастерства.
Самая бьющая команда РПЛ — московское «Динамо». Бело-голубые под руководством Валерия Карпина наносят 15,4 удара в среднем за матч. А в створ чаще всех попадает «Зенит» — 5,8. Слабейший по цифрам опять-таки «Сочи» — всего 7,6 удара и 1,9 попадания в створ.
Что касается оборонительной статистики, то здесь выделяется «Краснодар», который даёт наносить по своим воротам только 8,1 удара и 2,3 в створ — это лучшие цифры в лиге. Логично, что соперники чемпиона создают меньше всех голевых моментов (1,6).
«Крылья Советов» на последнем месте с 15,0 удара по собственным воротам. А в створ чаще остальных позволяет бить «Пари НН» — 5,6. У соперников этих команд наибольшее количество голевых моментов, соответственно, 4,4 и 4,2 за матч.
ЦСКА допускает меньше всего потерь (88), а на своей половине реже других отдаёт мяч сопернику «Акрон» (35). Наибольшее количество потерь у махачкалинского «Динамо» (115), а на собственной половине поля — у «Динамо» московского (53). С другой стороны, махачкалинское «Динамо» лучше всех возвращает себе мяч (188). На последнем месте тут «Зенит» (133). По возвратам на чужой половине также лидирует команда Хасанби Биджиева (70), а хуже всего этот элемент игры работает у «Крыльев Советов» (38).
Махачкалинское «Динамо» — первое по подборам (72) и перехватам (58), «Зенит» — последний по подборам (42), а «Спартак» — по перехватам (40). «Пари НН» совершает больше всего отборов (18), а у «Акрона» их меньше всего (11).
«Спартак» — лидер по статистике владения. В среднем за матч команда Деяна Станковича контролирует мяч 62% времени. Красно-белые словно во времена Олега Романцева вернулись! А вот «Рубину» мяч как будто и не нужен. Команда экс-спартаковца Рашида Рахимова владеет им лишь 40% времени и занимает последнее место в РПЛ по данному показателю.
Наибольшее количество точных передач тоже отдаёт «Спартак» (481 за матч). При этом по точности пасов красно-белые делят первое место с ЦСКА (по 85%). Худшая пасующая команда, как ни странно, «Балтика» (264). У калининградцев и махачкалинского «Динамо» самая низкая точность (по 75%).
Привлекает внимание также статистика точных передач вперёд. Лучший — «Спартак» (224 за матч), а на последнем месте его соперник в прошедшем туре «Пари НН» (138). Зато по точным длинным передачам в РПЛ лидирует «Балтика» (27). «Пари НН» и тут худший (16).
У калининградцев самая высокая в лиге средняя длина передач (19,7 м), тогда как самые короткие пасы у «Зенита» (16,9 м). Ещё удивительнее, что по точным пасам в штрафную первый — «Акрон» (20,4). Видимо, сказывается эффект Артёма Дзюбы. А соседи тольяттинцев «Крылья Советов», наоборот, замыкают таблицу (8,6).
Поразительный факт: «Спартак» — единственная команда, за которую до сих пор не забивали российские игроки. Все авторы голов у красно-белых исключительно легионеры. По три мяча у Эсекьеля Барко, Манфреда Угальде и Жедсона Фернандеша, по два — у Ливая Гарсии, Маркиньоса, Кристофера Мартинса и Пабло Солари.
Обратные примеры — «Локомотив» и «Сочи». За эти команды забивают пока только россияне. У железнодорожников лучший бомбардир Алексей Батраков записал на свой счёт восемь голов, Дмитрий Воробьёв — пять, Зелимхан Бакаев и Дмитрий Баринов — по два, а Николай Комличенко, Сергей Пиняев, Александр Руденко и Александр Сильянов — по одному. У сочинцев два мяча забил Антон Зиньковский, по разу отличились Дмитрий Васильев и Максим Мухин.
Лучшие бомбардиры по итогам 10 туров — Батраков из «Локомотива» и Мирлинд Даку из «Рубина», которые забили по восемь мячей. Лучший ассистент — капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян, сделавший уже девять голевых передач. Полузащитник «быков» замахнулся на рекорд, который ещё в сезоне-2003 установил Дмитрий Лоськов. Тогда хавбек железнодорожников отдал 16 голевых пасов. Позже его достижение повторяли форвард «Зенита» Халк в 2016 году и вингер «Локомотива» Максим Глушенков в 2024-м. Если Сперцян продолжит в том же духе, то станет новым обладателем рекорда уже после двух третей чемпионата. Правда, Эдуард уложил все свои голевые передачи в восемь туров, а в последних двух матчах «промолчал».
Ещё немного индивидуальной статистики. Лидер РПЛ по ударам — Джон Кордоба из «Краснодара» (27), а по попаданиям в створ ворот — Мирлинд Даку из «Рубина» (16).
На первом месте по передачам под удар, разумеется, Сперцян (25). Он же во главе списка и по точным передачам в штрафную (53). Руслан Литвинов из «Спартака» лидирует по количеству точных пасов вперёд (391), а Дзюба — по принятым передачам в штрафную (43).
Больше всего потерь мяча у Мингияна Бевеева из «Балтики» (145), а возвратов — у Муталипа Алибекова из махачкалинского «Динамо» (258). Он же лучший по подборам (95). Сергей Божин из «Крыльев Советов» — первый по перехватам (99), Константин Кучаев из «Ростова» — по отборам (32), Дзюба — по выигранным единоборствам (139), Эсекьель Барко из «Спартака» — по заработанным на себе фолам (30). А лидер по обводкам — Лечи Садулаев из «Ахмата» (30).
Среди вратарей по количеству отбитых ударов лидирует Виталий Гудиев из «Акрона» (37). В топ-3, помимо него, входят Никита Медведев из «Пари НН» (34) и Сергей Песьяков из «Крыльев Советов» (33).
На первом месте по проценту парированных ударов Денис Адамов из «Зенита» (83%). В тройке лучших также Максим Бориско из «Балтики» (81%) и Игорь Акинфеев из ЦСКА (80%). У Бориско к тому же наибольшее количество точных длинных передач среди голкиперов (141), он ненамного опережает Гудиева (139).
Тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева можно назвать главным мастером замен в нынешнем сезоне РПЛ. Как подсчитал Opta Sports, запасные самарской команды, появившись на поле по ходу матчей, совершили уже 11 результативных действий. Это лучший показатель в чемпионате. Второе-третье места делят резервисты «Зенита» и «Краснодара» (по 7), а на четвёртом — футболисты «Спартака» (5).
Кстати, нападающий «Зенита» Александр Соболев все три своих гола в РПЛ забил после выходов на замены. По этой статистике он лидер наряду с Никитой Кривцовым из «Краснодара». Хотя у Соболева четыре матча в стартовом составе, он ни разу не отличился, играя с первых минут.