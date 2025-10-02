Мажич: «Есть ощущение, что Карасев потерял уверенность. Сергей знает свои проблемы и работает над их решением»

«Есть ощущение, что он немного потерял уверенность. Между уверенным и неуверенным арбитром — тонкая грань. При этом мне не нравится и самоуверенность, а она иногда возникает, когда долгое время все идет хорошо. Сергей знает свои проблемы, мы часто их обсуждаем, и работает над их решением. По последним его матчам могу сказать, что он вернул уверенность в себе. Думаю, в ближайших турах мы увидим прежнего Сергея Карасева.



Во-первых, должен сказать, что Сергей многого добился — это большое имя в российском футболе. В мой первый сезон в России он работал очень хорошо. В прошлом сезоне тоже начал здорово, но потом были проблемы. И он знает о них. Но это не значит, что Сергей разучился судить. Он прекрасно знает профессию и находится в отличной физической форме, сдает все необходимые тесты, — приводит слова Мажича “Спорт-Экспресс”.